Врач напомнила об опасности регулярного мытья рук

Чрезмерная гигиена рук с применением мыла и антисептиков может привести к сухости кожи. Об этом рассказала рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова.

Она пояснила, что антисептик необходимо использовать после посещения общественных мест, но не более двух раз в день. Мыть руки с мылом можно не более шести раз в день. Тем, кто находится на самоизоляции достаточно придерживаться стандартных правил гигиены.