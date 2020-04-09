Названы лекарства, которые могут помочь при коронавирусе

Новый список лекарств, которые могут помочь при коронавирусе, составили в Министерстве здравоохранения. В него вошли шесть препаратов.

Как отметили в профильном ведомстве, еще несколько лекарственных препаратов проходят клинические испытания.

"Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов", — говорится в документе, опубликованном Минздравом России.

Также эксперты назвали самые распространенные симптомы опасного заболевания. Это повышение температуры, кашель, одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Сопутствующими коронавирус симптомами также могут быть боль в горле, насморк, потеря обоняния и конъюнктивит. Поэтому Минздрав рекомендовал делать тесты всем пациентам, кто имеет признаки ОРВИ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что фармацевтическая промышленность России мобилизована на борьбу с коронавирусом.