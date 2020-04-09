Фармацевтическая промышленность мобилизована на борьбу с COVID-19

Россия делает все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса. В это сложное время ведущие фармацевтические компании решили объединиться и направить все усилия на разработку вакцин и лекарств, в которых сейчас нуждается большое количество людей.

Фармацевтические компании делают все, что нужно для обеспечения непрерывного процесса производства и бесперебойных поставок лекарств для пациентов как в России и странах Евразийского экономического союза, так и в государствах, которые нуждаются в помощи России.

Над чем работают фармацевтические компании?

Специалисты компании "Санофи" работают над созданием вакцины против COVID-19.

Группа компаний "Р-Фарм" разработала биотехнологический препарат, который способен связывать вирусные частицы и препятствовать их проникновению в альвеоциты.

Компания "Такеда" разрабатывает поликлональный анти-SARS-CoV-2 гипериммунный глобулина (H-IG). Данная разработка призвана помочь зараженным пациентам, у которых высокий риск развития коронавируса. Также исследуется возможность переориентации имеющихся на рынке лекарств на лечение коронавирусной инфекции.

Кроме того, компании, являющиеся членами Ассоциации фармацевтических производителей активно помогают бороться с пандемией и направляют средства индивидуальной защиты как гражданским, так и религиозным организациям.

Ранее эксперт оценила готовность российской медицины к эпидемии COVID-19.