ВОЗ по всему миру фиксирует тяжелые случаи коронавируса у молодых и физически сильных людей. Информацию о мутации вируса специалисты не подтверждают. Причиной сложившейся ситуации стало слишком большое количество заразившихся.

"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", - сказала Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус".