В Ирландии врачи просят жителей приносить в больницы маски и перчатки

В Дублине медики больницы Сент-Джеймс обратились к жителям с просьбой помочь им со средствами индивидуальной защиты, опасаясь, что национальная система здравоохранения может не справиться с большим количеством пациентов, зараженных коронавирусом.

"Мы нуждаемся в средствах индивидуальной защиты, масках, халатах и перчатках. Если вы являетесь работником фармацевтической или пищевой промышленности, и у вас есть запасы средств индивидуальной защиты, то вы можете нам помочь", — сказала врач-пульмонолог в видеоролике, размещенном в Twitter.

Ранее дублинская больница получила в дар от Ассоциации китайских специалистов в Ирландии 10 тысяч хирургических масок.

Стоит напомнить, что число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило ​1500 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Австрия будет постепенно отменять карантинные меры.