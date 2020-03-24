Австрия готовится отменить меры, введенные из-за коронавируса

Австрия начнет снимать ограничительные меры в середине следующего месяца. Карантин действует в стране до 14 апреля.

О планах по снятию введенных из-за распространения коронавируса мер рассказал канцлер республики Себастьян Курц.

"Мы всегда говорили о том, что наша цель — с 14 апреля постепенно отменять эти меры. Возможно, после Пасхи — я уже могу эту информацию разглашать — мы будем в фазе, которая будет больше похожа на текущее положение, нежели на нормальное ", — заявил политик.

Он отметил, что все будет происходить поэтапно, резкого возвращения к привычному укладу жизни не будет.

Между тем почти все страны Евросоюза ограничили поездки в ЕС. Исключение составила Ирландия.