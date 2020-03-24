Опубликованы советы по безопасному походу в магазин в условиях пандемии

В Роскачестве дали рекомендации по безопасному походу в магазин в условиях пандемии коронавируса нового типа.

Специалисты рекомендуют выбирать такое время, когда в магазине будет меньше всего людей. На входе нужно надевать медицинскую маску, внутри помещения держаться от других людей на расстоянии.

После использования продуктовой тележки или других предметов трогать лицо нельзя. Расплачиваться тоже лучше безналичным способом. Это сведет количество контактов с поверхностями и людьми к минимуму.