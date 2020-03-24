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Опубликованы советы по безопасному походу в магазин в условиях пандемии

Здоровье

В Роскачестве дали рекомендации по безопасному походу в магазин в условиях пандемии коронавируса нового типа.

Специалисты рекомендуют выбирать такое время, когда в магазине будет меньше всего людей. На входе нужно надевать медицинскую маску, внутри помещения держаться от других людей на расстоянии.

После использования продуктовой тележки или других предметов трогать лицо нельзя. Расплачиваться тоже лучше безналичным способом. Это сведет количество контактов с поверхностями и людьми к минимуму.

"Главное, тщательно мыть руки с мылом после похода в магазин. Никакого санитайзера не хватит для постоянной обработки рук дома. Кроме того, он сушит кожу и негативно влияет на нее. Дома лучше использовать воду с мылом", — предупредил ведущий научный сотрудника Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.

Темы магазин пандемия карантин коронавирус роскачество безопасность
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