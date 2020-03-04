Врачи запрещают называть полных людей толстыми

Эксперты считают, что вокруг людей, страдающих ожирением, формируется негативный эмоциональный фон, что мешает справиться с проблемой лишнего веса.

В России у каждого третьего жителя есть лишний вес. Этому способствуют малоподвижный образ жизни, употребление большого количества мучного, жирного мяса, молочных продуктов, а также напитков с содержанием сахара.

Почему полных людей нельзя называть толстыми?

Есть люди, которые считают, что если полному человеку откровенно заявить о том, что он ленивый толстяк, то это станет для него мощной мотивацией для похудения. Но это не так.

Человек может иметь лишний вес из-за наследственных или внешних факторов. Поэтому врачи и диетологи просят не создавать вокруг людей с ожирением негативного информационного фона, так как это является грубой дискриминацией и приводит к их социальному отторжению.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выявлена связь между ожирением и ранним старением.