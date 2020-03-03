Ожирение приводит к раннему старению организма

Канадские ученые выявили связь между преждевременным старением и ожирением. Они утверждают, что именно лишний вес приводит к тому, что человеческое тело начинает стареть раньше положенного срока.

Специалисты провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, что ожирение не просто ускоряет процесс превращения молодых людей в стариков, но и является одной из форм старения.

Биологические процессы старения и ожирения идентичны

Когда у человек есть лишний вес, в его организме происходят следующие процессы:

воспаления;

нарушение работы митохондрий;

ослабление иммунной системы.

У старения принцип воздействия на организм почти такой же. Разница только в том, как скоро появляются подобные изменения. Ожирение вызывает их намного раньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, с какого возраста начинается старение.