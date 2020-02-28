Японские ученые утверждают, что развитие симптомов болезни Паркинсона можно замедлить с помощью игры в пинг-понг. О том, помогает ли игра в пинг-понг справиться с данным заболеванием, в интервью "Правде.Ру" рассказала врач- невролог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины медицинского института НИУ БелГУ Галина Владимировна Калмыкова.

"Вообще болезнь Паркинсона лечится определенными препаратами. И если бы теннис действительно помогал, было бы классно и здорово. Как невролог и как институтский преподаватель неврологии я считаю, что при болезни Паркинсона, один теннис не поможет.

Да, подвижные игры, физкультура в любом случае полезны для таких больных в комплексе реабилитационных мероприятий. Но есть определенные механизмы развития болезни Паркинсона, при которых нарушается функция части стриопаллидарной нервной системы, страдает обмен дофамина и требуется определенная терапия, которую подбирают врачи. Один теннис тут не поможет.

Те люди, которые страдают этой болезнью, не обездвиженные, это люди, которым подобрано лечение, или у них начальная стадия заболевания, и, конечно, от движения им становится лучше. Но только то, что они могут играть в теннис, говорит о том, что у них подобрана терапия. Если им не назначено лечение, они не смогут играть в теннис", — заключила эксперт.