Занятия пинг-понгом помогут остановить развитие болезни Паркинсона

Японские ученые выяснили, что регулярные занятия пинг-понгом помогают замедлить процесс развития болезни Паркинсона.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 20 человек с болезнью Паркинсона. Средний возраст участников был старше 70 лет.

В течение 6 месяцев они занимались настольным теннисом. Ученые в течение всего этого периода контролировали симптомы болезни.

Что изменилось?

"В результате у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона: они стали лучше говорить, писать, им стало проще одеваться, ходить и делать домашние дела. Кроме того, у людей стали меньше дрожать конечности и улучшилась мимика", — сообщили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что велоспорт ослабляет симптомы болезни Паркинсона.