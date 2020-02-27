Японские ученые выяснили, что регулярные занятия пинг-понгом помогают замедлить процесс развития болезни Паркинсона.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 20 человек с болезнью Паркинсона. Средний возраст участников был старше 70 лет.
В течение 6 месяцев они занимались настольным теннисом. Ученые в течение всего этого периода контролировали симптомы болезни.
"В результате у добровольцев значительно замедлилось развитие симптомов болезни Паркинсона: они стали лучше говорить, писать, им стало проще одеваться, ходить и делать домашние дела. Кроме того, у людей стали меньше дрожать конечности и улучшилась мимика", — сообщили исследователи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что велоспорт ослабляет симптомы болезни Паркинсона.
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