В Подмосковье врачи спасли ребенка весом 500 граммов

Врачам Мытищинской городской клинической больницы удалось спасти недоношенного ребенка, который появился на свет с весом 495 граммов.

Малыш родился в январе этого года на 24-ой неделе. Сначала он находился в реанимации, там он набирался сил и проходил лечение.

В течение длительного времени ребенок был на зондовом питании и только недавно ему разрешили есть через соску.

В настоящее время вес ребенка составляет 2574 грамма. По словам врачей, через две недели ребенка выпишут домой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики перинатального центра спасли 71 ребенка.