Малыш на протяжении нескольких месяцев находился в центре под присмотром врачей. К выписке ребенок, который родился раньше срока, набрал более 4 кг.
Врачи медучреждения работают не только в самом Орске. В случае необходимости они выезжают в удаленные районы области, чтобы помогать маленьким пациентам.
За год медики смогли спасти 71 ребенка.
В общей сложности в перинатальном центре на востоке области за прошлый год родились 1524 мальчика и 1480 девочек.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.