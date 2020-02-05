В Орске врачи спасли недоношенного малыша весом 650 граммов

Малыш на протяжении нескольких месяцев находился в центре под присмотром врачей. К выписке ребенок, который родился раньше срока, набрал более 4 кг.

Врачи медучреждения работают не только в самом Орске. В случае необходимости они выезжают в удаленные районы области, чтобы помогать маленьким пациентам.

За год медики смогли спасти 71 ребенка.

В общей сложности в перинатальном центре на востоке области за прошлый год родились 1524 мальчика и 1480 девочек.