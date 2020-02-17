Первый гражданин России заразился коронавирусом

Россиянка заболела коронавирусом. Это первый случай заражения у граждан России.

Вирус женщина подхватила на круизном лайнере Diamond Princess. Случай подтвердили в посольстве России в Японии.

Пострадавшую срочно госпитализировали, ей предстоит пройти курс лечения.

Напомним, что сейчас на круизном лайнере зафиксировано 355 зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа. Ранее в посольстве МИД России в Японии заявляли, что эвакуация россиян с лайнера не планируется, граждане России находятся под строгим наблюдением врачей.