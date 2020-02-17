Россиянка заболела коронавирусом. Это первый случай заражения у граждан России.
Вирус женщина подхватила на круизном лайнере Diamond Princess. Случай подтвердили в посольстве России в Японии.
Пострадавшую срочно госпитализировали, ей предстоит пройти курс лечения.
Напомним, что сейчас на круизном лайнере зафиксировано 355 зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа. Ранее в посольстве МИД России в Японии заявляли, что эвакуация россиян с лайнера не планируется, граждане России находятся под строгим наблюдением врачей.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.