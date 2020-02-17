МИД: эвакуация россиян с Diamond Princess пока не планируется

На фоне тревожных новостей, приходящих из Японии, об увеличении количества заразившихся коронавирусом на борту стоящего на карантине лайнера Diamond Princess, ряд стран начал эвакуацию своих граждан.

Россия в их число не входит.

Как пояснил Игорь Моргулов, замглавы российского МИД, принято решение дождаться завершения карантина.

"Наши граждане находятся пока под наблюдением японских врачей. Соответственно, нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам. Пока, насколько нам известно, заболевших среди россиян на лайнере нет", — ответил на вопросы журналистов РИА "Новости" Моргулов.

Напомним, что сегодня рано утром власти Японии сообщили, что на судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у японского порта Иокогама, из 3711 человек коронавирусом заражены 355. Сегодня же своих граждан эвакуировали США и Испания. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.