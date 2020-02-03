За неделю четверо детей получили травмы в батутных центрах Кемерова

В Кемерове за прошедшую неделю в травмпункт Областной детской клинической больницы были доставлены четверо детей. У всех у них были травмы, полученные в батутных центрах.

"Все дети находятся в травматологическом отделении. Трое детей получили компрессионный перелом", - сообщили врачи.

У одного ребенка перелом костей предплечья, его уже прооперировали.

Медики предупреждают родителей детей о том, что для прыжков на батуте нужна - физическая подготовка.

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