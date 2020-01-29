Врач-диетолог рассказала о причинах ожирения школьников

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что отправной точкой ожирения являются пищевые привычки в семье ребенка.

Соломатина пояснила, что плохое питание в школах не освобождает родителей школьников от ответственности за здоровье ребенка.

Ожирение развивается не только из-за еды

Специалист утверждает, что причинами ожирения также являются:

недостаточная физическая активность;

стресс;

неправильный режим сна.

Врач рекомендует родителям давать детям ланч-боксы с полезными перекусами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за ожирения у детей ухудшается рабочая память.