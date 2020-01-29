Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что отправной точкой ожирения являются пищевые привычки в семье ребенка.
Соломатина пояснила, что плохое питание в школах не освобождает родителей школьников от ответственности за здоровье ребенка.
Специалист утверждает, что причинами ожирения также являются:
Врач рекомендует родителям давать детям ланч-боксы с полезными перекусами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за ожирения у детей ухудшается рабочая память.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.