Исследование: ожирение влияет на рабочую память ребенка

Американские ученые выявили еще один минус ожирения у детей. Специалисты пришли к выводу, что у детей с ожирением более слабая рабочая память по сравнению с их сверстниками с нормальным весом.

Это связано с тем, что у детей с ожирением более тонкая префронтальная кора, что снижает исполнительные функции, отвечающие за память и способность планировать.

В результате исследования специалисты выяснили, что дети с ожирением могут иметь серьезные проблемы с рабочей памятью. В исследовании приняли участие более 10 тысяч детей. Наблюдения продолжались в течение 10 лет.

Исполнительские функции мозга отвечающие за память и способность планировать. Ранее было установлено, что ожирение приводит к воспалительному эффекту, который способен воздействовать на клеточные структуры и приводить к развитию болезней сердца и сосудов.

Длительное влияние ожирения может вызвать хронические воспаления, что в будущем оказывает влияние на мозг ребенка. Ученые не исследовали поведение детей с ожирением, они изучали только уменьшение толщины префронтальной коры, которое влияет на рабочую память.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выявили главную причину детского ожирения.