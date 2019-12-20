Главная причина детского ожирения - переедание

По мнению ученых, причина ожирения у детей очень проста. И это не малоподвижный образ жизни.

Проблема детского ожирения актуальна во всех странах мира. С каждым годом все большее количество детей сталкивается с проблемой ожирения. Лишний вес приводит к развитию заболеваний, которые обычно встречаются у пожилых людей.

Проблема ожирения не связана с малоподвижным образом жизни

Специалисты наблюдали за детьми в бассейне Амазонки и выяснили, что дети очень много двигались, в отличие от американских детей, но при этом у них были те же проблемы.

В результате ученые пришли к выводу, что причина ожирения - переедание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эпидемия ожирения в детском возрасте начинается дома.