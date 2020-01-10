Поваренная соль способна замедлить рост раковых клеток - исследование

Американские ученые нашли довольно простой способ борьбы с онкологией. Им оказалась всем известная поваренная соль, или хлорид натрия. Раньше ученые не воспринимали это вещество всерьез, так как хлорид натрия быстро растворяется в воде и утрачивает свои свойства.

Но университетские специалисты подробно изучили наночастицы соли. В результате они выяснили, что наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки через эндоцитоз. В клетках происходит распад наночастиц, и разрывается плазматическая мембрана клетки. Данное повреждение приводит к тому, что организм дает сигнал иммунитету, и организм начинает бороться с патогенами, и, соответственно, со злокачественными клетками.

Новый способ лечения апробировали на грызунах. В результате ученые выяснили, что рост опухоли замедлился на 66%. Само вещество абсолютно безопасно для здоровых клеток.

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