Оптимальный возраст для рождения первенца - до 35 лет

По словам врача Ксении Краснопольской, репродуктивная функция женщин ограничена возрастом, поэтому первого ребенка лучше родить до 35 лет.

Чем больше женщине лет, тем у нее меньше шансов забеременеть и выше риск развития различных заболеваний.

Репродуктолог отметила, что во многих странах, в том числе и в России, увеличивается количество бесплодных пар.

Раньше женщины рожали неоднократно, а сегодня сначала стремятся получить образование, сделать карьеру, обеспечить необходимый материальный уровень семьи и только потом планируют детей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи не советуют женщинам рожать детей после 40 лет.