Врачи не советуют женщинам рожать детей после 40 лет

Специалисты из НИИ акушерства и гинекологии в Санкт-Петербурге рассказали о том, как способность женщин к рождению детей связана в возрастом. Врачи утверждают, что женщинам нужно избегать беременности после 40 лет.

Медики заявляют, что современные технологии и медицина не могут продлить репродуктивный возраст женщины. В данном случае важно не только способность женщины забеременеть и родить ребенка, но и здоровье этих детей. Важно помнить о том, что здоровье матери в момент зачатия и беременности отражается в будущем на здоровье ребенка.

В связи с этим врачи не советуют женщинам рожать после 40 лет. Согласно статистике, шанс успешно выносить и родить ребенка 35% женщина в возрасте после 30 лет. А среди женщин старше 40 лет данный показатель равен 10%.

Кроме того, врачи отметили, что рождение сразу нескольких детей негативно отражается на здоровье женщины и уменьшает шанс успешной беременности в будущем.

Ранее ученые заявляли, что рожать после 30 лет полезно для здоровья.