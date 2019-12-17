Врачи-аллергологи дали советы по установке новогодней елки

Эксперты советуют ставить настоящую елку. Чтобы избежать аллергии, не стоит хранить елку до 8 марта. Также нужно проветривать помещение.

Аллерголог Надежда Логинова также рассказала, что искусственные елки выделяют различные хлорсодержащие вещества, которые раздражают слизистые органов дыхания, что вызывает першение в горле и другие симптомы.

Также аллергию может вызвать бытовая пыль, которая накапливается на синтетических елках.

На "настоящие" елки аллергия тоже может возникнуть, но у тех людей, у кого есть аллергия на пыльцу хвойных деревьев. Такая ситуация бывает редко, ведь в холодное время года деревья не цветут.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главную елку страны привезли в Кремль.