Новый год все ближе: главную елку страны привезли в Кремль

Сегодня в Кремль доставили главную новогоднюю ель страны. Ночью автопоезд с елью через Спасские ворота заехал на территорию Кремля. Ее по традиции установят на Соборной площади.

14 декабря 90-летнюю красавицу — ель высотой 27 метров, 70 сантиметровым обхватом ствола и 6-тиметровым размахом лап у основания срубили в учебно-опытном лесничестве Можайска в Подмосковье.

Дорога до Москвы, как рассказал Дед Мороз Петр Почтарев, выполнявший функции водителя автопоезда, была "тяжеловата".

"Но ничего, с таким сопровождением мы хорошо доехали. Сложность в том, что погода такая как раз — дождь, плохо видать", — поделился с журналистами Дед Мороз Почтарев. И заверил, что елочка — которая, кстати, выиграла право украсить Соборную площадь Кремля у 12 конкуренток — "очень красивая и очень-очень пушистая".

В этом году главную елку страны украшать будут 23 декабря.

Как рассказал Анатолий Качанов, ранее замначальника главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ, нарядят ее в стиле народных промыслов. А общероссийская новогодняя елка, по его словам, пройдет в Кремле 25 декабря. На не приглашены 6 тысяч ребят со всей страны.