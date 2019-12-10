Врач-диетолог Мария Дубская рассказала, какие продукты, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе, являются вредными. Тем, кто хотел бы начать 2020-й года без лишних сантиметров на талии, врач советуют найти альтернативу привычным лакомствам.
В первую очередь специалист рекомендует заменить майонез на греческий йогурт. Вместо греческого йогурта можно взять обычный. Важно, чтобы в нем не было вкусовых наполнителей и злаков.
Также стоит отказаться от шампанского. Этот напиток очень сладкий, что отражается на фигуре.
Кроме того, характерные пузырьки газа раздражают ЖКТ.
Также рекомендуется перестать есть жирное мясо и мясные продукты.
Всевозможные соленья лучше заменить на свежие овощи, а вместо сладостей лучше есть фрукты.
Десерты же рекомендуется оставить на утро.
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