Трудности лечения рака связаны с внехромосомной ДНК

Рак быстрее приспосабливается к химио- и радиотерапии и хуже поддаётся лечению из-за кольцевой ДНК. Она нехарактерна для нормального человеческого организма.

Кольцевая внехромосомная ДНК встречается примерно к половины онкологических больных. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего, Стэнфордского университета и HHMI создали её трёхмерную модель.

Как выяснилось, из-за кольцевой ДНК при делении раковые клетки образуют сразу несколько наборов генов, что позволяет им мутировать активнее, быстро приспосабливаясь к методике лечения. В целом в присутствии внехромосомной ДНК клетки опухоли ведут себя подобно примитивным бактериям.

От чего зависит присутствие кольцевой ДНК исследователи пока не могут ответить.

Напомним, недавно американские учёные обнаружили, что гликопротеин MUC1, обычно способствующий борьбе организма с бактериальным заражением, иногда может, наоборот, вызывать воспалительные процессы, и это с большой вероятностью становится первопричиной онкологии. Российские учёные также нашли связь онкологических заболеваний с воспалительными процессами, изучив корреляцию между заражением паразитической кошачьей двуусткой и развитием рака.