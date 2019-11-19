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Главный врач Белого дома рассказал об обследовании Дональда Трампа

Здоровье

По словам главного врача Белого дома США Шона Конли, Дональд Трамп планировал посетить госпиталь и пройти обследование.

Никаких проблем со здоровьем у американского лидера не было выявлено.

Врач отметил, что это было стандартное плановое обследование. 16 ноября стало известно, что Дональд Трамп решил пройти на выходных часть планового обследования, которое проходит каждый год. никаких жалоб на здоровье у него нет.

Так как в официальном график президента на выходные не было указано посещение госпиталя, пользователи Twitter предположили, что Трамп обратился к врачам из-за болей в области груди.

Фото: twitter.com

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