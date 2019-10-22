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Источник Правда.Ру

В Северной Ирландии разрешили однополые браки и аборты

Здоровье print

В Северной Ирландии узаконили однополые браки и аборты узаконили. Теперь они разрешены на  всей территории Великобритании.

Данная идея принадлежит Лейбористской партии в британском парламенте, сообщает Sky News.

Североирландские парламентарии не смогли этому воспрепятствовать.

В конце прошлого года в Ирландии был принят закон, разрешающий искусственное прерывание беременности. В стране прошел референдум.

Ранее там разрешили и однополые браки.

Стоит напомнить, что сенат штата Алабама в США принял закон, согласно которому аборты почти полностью запрещены. Теперь документ будет находиться на рассмотрении у губернатора-республиканца Кэй Айви.

Если он будет подписан, то это будет самый строгий документ данного рода на территории США. Для врачей за проведения абортов предусмотрена уголовная ответственность. Врачей могут приговорить к 10 годам тюрьмы только за попытку проведения аборта и до 99 лет за проведение операции.

Фото: twitter.com

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Темы аборты однополые браки северная ирландия
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