В Северной Ирландии узаконили однополые браки и аборты узаконили. Теперь они разрешены на всей территории Великобритании.
Данная идея принадлежит Лейбористской партии в британском парламенте, сообщает Sky News.
Североирландские парламентарии не смогли этому воспрепятствовать.
В конце прошлого года в Ирландии был принят закон, разрешающий искусственное прерывание беременности. В стране прошел референдум.
Ранее там разрешили и однополые браки.
Стоит напомнить, что сенат штата Алабама в США принял закон, согласно которому аборты почти полностью запрещены. Теперь документ будет находиться на рассмотрении у губернатора-республиканца Кэй Айви.
Если он будет подписан, то это будет самый строгий документ данного рода на территории США. Для врачей за проведения абортов предусмотрена уголовная ответственность. Врачей могут приговорить к 10 годам тюрьмы только за попытку проведения аборта и до 99 лет за проведение операции.
Фото: twitter.com
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