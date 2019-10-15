36-летняя женщина из-за отеков хотела избавиться от ног

У 36-летней женщины тяжелая форма липедемы или отек конечностей. Данное заболевание привело ее к мыслям о суициде и желании отрезать свои ноги.

Англичанка Клэр Олдифилд рассказала журналистам, что ее ноги отекли и напоминают ноги слона из-за липоделы.

При данном расстройстве в организме производится большое количество жировых клеток, а у Клэр они откладывались в ногах и ягодицах.

Ноги женщины так сильно отекли, что она не может самостоятельно ходить более пяти минут. Она вынуждена постоянно сидеть дома. Врачи государственных клиник отказали ей в лечении, поэтому ей приходится собирать себе деньги на лечение, чтобы на стать инвалидом.

Клэр признается, что в ее жизни были моменты, когда ей хотелось отрезать собственные ноги. Она с детства страдает липодемой и часто подвергалась насмешкам и травле со стороны ровесников. Но раньше медики считали, что у Клэр ожирение, и только в 14 лет ей был поставлен правильный диагноз.

Клэр родила четырех мальчиков и двух девочек, что еще больше усилило нагрузку на ноги.

Она даже некоторое время сидела на жесткой диете, но потом поняла, что ее проблема не имеет отношение к питание.

В настоящее время Клэр выплачивают пособия на детей и по инвалидности, но она хотела бы вернуться к нормальной жизни. До сих пор врачи не знают, как именно нужно лечить липедему помимо липосакций. К числу нехирургических методов лечения относятся компрессионная терапия, но она дает только симптоматический эффект.

Фото: youtube.com

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