Почему появляются утренние отеки и как от них избавиться

Едва ли не каждая женщина сталкивалась с утренними отеками, когда, взглянув на себя утром в зеркало, видела там не себя любимую, а незнакомку с опухшим лицом, словно ужаленным роем пчел.

Не стоит думать, что причина такого неприятного явления как утренние отеки - чрезмерное употребление соленой пищи или ночные слезы по разным причинам.

Конечно, данные факторы также не украсят отражение в зеркале, но, все же, списать на них сильную отечность не удастся. Причины такой напасти кроются, как правило, совсем в ином.

Нарушение водного баланса

Прежде всего, отеки могут быть спровоцированы водным балансом. Точнее, нарушением водного баланса. Всем давно известно, что в день необходимо выпивать не менее 1,5 литров чистой воды. Но одновременно с этим известно и то, что именно задержка жидкости в организме является главным провоцирующим фактором одутловатости лица по утрам. Поэтому стоит пересмотреть количество выпиваемой воды, чтобы исключить самую очевидную причину.

Кроме того, ужин, во время которого женщина позволяет себе бокал-другой вина, да еще с чем-то «солененьким», в любом случае изрядно подпортит внешний вид и настроение следующим утром. Если уж такой ужин состоялся, ликвидируйте его последствия утром стаканом чистой воды.

Но в случае если есть устойчивая склонность к отекам, необходимо за два часа до сна полностью отказаться от любой жидкости.

Крем вокруг глаз

Крем вокруг глаз также может стать причиной отечности лица, об этом мало кто знает. Но факт остается фактом: любому крему нужно время, чтобы начать работать, воздействуя на кожу.

Поэтому косметологи утверждают, что наносить крем нужно не менее чем за час до сна.

Еще один хороший совет: если текстура ухаживающего средства слишком плотная, ее излишки нужно снять салфеткой. В противном случае они перекочуют на подушку.

К слову, о подушке

То, что неправильно подобранная подушка часто является причиной появления морщин, второго подбородка и «колец Венеры» на шее - известно. Но неподходящая форма подушки также может стать и причиной отечности лица. Поэтому лучше пересмотреть свои привычки ночного отдыха.

Совет

Ну, и, конечно же, действенный совет как избавиться от отечности утром. Зарядка! Да-да, всего 15 минут физической активности хорошо освежат лицо, а последующие за ней холодный душ и сухой брашинг тела (массаж-пилинг с помощью сухой деревянной щетки) полностью уничтожат следы усталости, отечности и несвежести лица.

Данный процесс происходит, когда улучшается кровообращение и лимфоток. А значит, сохраняется красота тела и лица.

Фото: choiz.me

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