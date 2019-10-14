Девочка полгода жила с кисточкой для рисования в голове

В Кемерове медики областной детской больницы смогли вытащить из из головы девочки обломок кисти для рисования. Ребенок ходил с ним в течение полугода.

Врачи рассказали, что фрагмент кисти находился в крылонебной ямке — пространстве между шеей и черепом.

По словам врачей, травма произошла в тот момент, когда девочка держала кисть во рту и упала.

Деревянную часть удалось сразу извлечь, а металлическая с ворсом прошла в глотку и осталась в тканях. Там кисть находилась полгода, никаких симптомов у ребенка не было, а потом из уха начал идти гной, поэтому родители обратились за медицинской помощью.

Томография показала, что в организме имеется инородное тело. Хирургическое вмешательство длилось около получала и закончилось благополучно. По словам врачей, состояние пациентки удовлетворительное.

Фото: youtube.com

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