В большинстве стран мира — и России в том числе — основной причиной смертности населения являются сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщает Европейское общество кардиологов.
В развитых же государствах, отмечают медики, люди главным образом умирают из-за онкологических заболеваний. Данный факт свидетельствует о том, что в этих странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения.
Высокая сердечно-сосудистая смертность же связана с низким доступом к эффективному здравоохранению и низким уровнем дохода у населения, уверены эксперты Европейского общества кардиологов.
Ранее рейтинг стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания возглавили постсоветские страны — Россия, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.
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