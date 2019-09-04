Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины

В большинстве стран мира — и России в том числе — основной причиной смертности населения являются сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщает Европейское общество кардиологов.

В развитых же государствах, отмечают медики, люди главным образом умирают из-за онкологических заболеваний. Данный факт свидетельствует о том, что в этих странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения.

Высокая сердечно-сосудистая смертность же связана с низким доступом к эффективному здравоохранению и низким уровнем дохода у населения, уверены эксперты Европейского общества кардиологов.

Ранее рейтинг стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания возглавили постсоветские страны — Россия, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.

Читайте также:

Курите и выпиваете? У онкологов для Вас печальные новости.