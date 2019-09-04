Главный онколог РФ: алкоголь и табак – основные факторы развития рака

Употребление спиртных напитков и курение — основные факторы развития онкологических заболеваний.

Об этом в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн.

Образ жизни, который ведет человек, предопределяет его здоровье, самочувствие и продолжительность жизни, предупредил специалист. Отказ от вредных привычек, поясняет Каприн, поспособствует значительному снижению вероятности заболевания раком.

На развитие онкологических заболеваний могут влиять не только алкоголь и табак, но и различные химические вещества — например, красители или асбест, отметил Каприн.

Между тем курящих россиян становится все меньше и меньше, поделился также радостной вестью главный онколог Минздрава РФ.

Недавно эксперты составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Удивительно, но в первой десятке списка — лишь постсоветские страны.

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