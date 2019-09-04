Употребление спиртных напитков и курение — основные факторы развития онкологических заболеваний.
Об этом в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн.
Образ жизни, который ведет человек, предопределяет его здоровье, самочувствие и продолжительность жизни, предупредил специалист. Отказ от вредных привычек, поясняет Каприн, поспособствует значительному снижению вероятности заболевания раком.
На развитие онкологических заболеваний могут влиять не только алкоголь и табак, но и различные химические вещества — например, красители или асбест, отметил Каприн.
Между тем курящих россиян становится все меньше и меньше, поделился также радостной вестью главный онколог Минздрава РФ.
Недавно эксперты составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Удивительно, но в первой десятке списка — лишь постсоветские страны.
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