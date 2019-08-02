Австралийские ученые заявили, что похмелье может быть опасно для жизни

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна заявили, что похмелье может представлять угрозу для жизни человека. К такому выводу они пришли после того, как провели исследование с участием посетителей одного из баров города.

"Мы доказали, что похмелье имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность, ухудшая способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия", - отмечают специалисты.

Как уточняет портал Medicalxpress, добровольцы проходили опросы и выполняли когнитивные тесты на утро после вечеринки. Чем больше человек выпивал накануне, тем хуже выполнял предложенные задания.

Ранее шведские исследователи выяснили, что во время похмелья люди могут забывать простые слова, делать элементарные ошибки в текстах, терять концентрацию внимания и бдительность. По словам ученых, в таком состоянии опасно даже переходить улицу.