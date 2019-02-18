Врач об эффективном способе выхода из зимней депрессии

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и соцработы ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Никита Чернов рассказал об эффективном способе выхода из зимней депрессии. По его словам, чтобы получить хорошее настроение необходимо выполнять простые, но действенные шаги.

Первое с чего стоит начать восстановление после зимней хандры — привести в порядок режим сна. Затем стоит побеспокоится о постоянной и дозированной физической нагрузке. Не стоит забывать о частых прогулках на свежем воздухе и сбалансированном питании. Один из самых ключевых моментов в уходе от зимней депрессии — отказ от алкоголя.

"Если рассматривать психологическое здоровье человека в целом, то на него позитивно воздействует множество социальных факторов. Это окружение, занятие любимым делом, и другие повседневные моменты. Однако человеку необходимо контролировать свою психику. Это означает всегда анализировать изменение своего эмоционального фона и его постоянный контроль", — сказал Никита Чернов "Известиям".

Эксперт настоятельно рекомендует обратиться к психологу при первых признаках депрессии. К таким можно отнести: нарушение сна, исчезновение аппетита, перепады настроения, вялость, низкая концентрация внимания и подавленное состояние.

Никита Чернов поделился одним из самых эффективных средств для профилактики депрессии. По его словам, в пищу необходимо регулярно принимать грецкие орехи. По результатам последних исследований, 24 грамма грецких орехов в день снижают вероятность наступления депрессии на 26%.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о влиянии грецких орехов на психику человека. Недавнее исследование американских ученых доказывают, что употребление грецких орехов делает человека более энергичным и уверенным в себе.

Также "Правда.Ру" рассказывала о том, как здоровое и сбалансированное питание противодействует депрессии. По мнению британских ученых, при переходе на здоровую диету человеческий организм начинает сбрасывать вес, что приводит к снятию воспалений и нормализации психологического здоровья.

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