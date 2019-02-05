Ученые назвали здоровую диету простым способом избавления от депрессии

Переход на диету и здоровую пищу помогает людям избавиться от хронической депрессии и плохого настроения, сообщает издание Psychosomatic Medicine.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона установили связь между депрессией и диетой и выяснили, что переход на средиземноморскую диету и здоровое питание оказывает положительный эффект намного чаще, чем употребление жирной и вредной еды. У пациентов, которые перешли на диету и сменили стиль жизнь, значительно уменьшилось проявление симптомов депрессии. "Правильная пища помогает сбросить лишний вес, что снижает уровень воспалений в организме и помогает нам меньше уставать", - пишут британские врачи.

Для уточнения свои выводов о пользе диеты, ученые провели анализ шестнадцати исследований на данную тему, в которых анализировались изменения в настроении добровольцев после смены питания. Отмечается, что в исследованиях приняли участие более 45 тысяч человек с клиническими формами депрессии.

"Смена образа жизни может помогать людям бороться с плохим настроением и депрессией. Особенно сильно этот эффект проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом", - уточняют специалисты.

По словам ученых, наиболее заметные изменения произошли у женщин. Мужчины, напротив, показали обратный ожидаемому результат: у одного из пяти исследуемых диета и физические нагрузки вызывали усиление депрессии и тревожных состояний.

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