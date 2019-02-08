Ученые: орехи - лучший продукт против депрессии

Вероятность возникновения хронической депрессии значительно снижается у тех людей, что регулярно употребляют в пищу грецкие орехи.
К такому любопытному выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.
Чтобы выяснить столь полезное свойство обыкновенных грецких орехов, американские ученые провели масштабное исследование. Специалисты проанализировали данные о привычках, здоровье и образе жизни почти 30 тысяч человек. Так, оказалось, у тех добровольцев, что регулярно употребляют в пищу грецкие орехи, депрессия встречается на 24 % реже.
Также, что примечательно, респонденты, регулярно употребляющие в пищу грецкие орехи, чувствовали себя намного лучше физически и не жаловались на недомогание. Добровольцы признались, что чувствуют себя более энергичными, здоровыми и уверенными в себе.
Столь полезные свойства грецких орехов, утверждают американские ученые, легкообъяснимы. Так, делятся они, данный продукт содержит в себе целый ряд полезных веществ, не только замедляющих старение человеческого организма, но и позитивно влияющих на когнитивные способности мозга.
Отметим, что от депрессии страдают не только люди, но и птицы. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что столичные орнитологи забили тревогу — птицы, проживающие в Москве, впали в печаль, тоску и уныние.
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