Онколог назвал семь симптомов возможного развития рака

Рак — серьезное онкологическое заболевание, которое, к сожалению, может коснуться буквально любого человека. Британский онколог Крис Стил назвал основные симптомы, при наличии которых стоит немедленно обратиться к врачу.
Так, уверяет специалист из Великобритании, стоит насторожиться тем, кто испытывает какие-либо проблемы с работой кишечника или же мочевого пузыря. Также, советует британский ученый, стоит обратиться за профессиональным советом к медикам в том случае, если на постоянной основе наблюдаются беспричинные кровотечения или же утолщение, или уплотнение каких-либо органов.
Тревожными знаками, отметил Крис Стил, также могут являться трудности при дыхании и глотании, резкое изменение цвета или размера родинок, сильный хриплый кашель и долго незаживающие царапины и ранения.
Крис Стил счел нужным уточнить, что сами по себе эти симптомы не являются обязательными предвестниками онкологических заболеваний, но ради собственных здоровья и безопасности стоит перестраховаться и обратиться за профессиональным советом к онкологу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг субъектов Российской Федерации, жители которых чаще всего болеют раком. Так, оказалось, что больше всего от онкологических заболеваний страдают жители Магаданской области.
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