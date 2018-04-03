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Источник Правда.Ру

Ученые: отказ от красного мяса спасет от страшной болезни

Здоровье

Британские ученые из Лидского университета пришли к выводу, что исключение из рациона красного мяса снижает риск рака желудка. Это подтвердили результат исследования, в которых изучались данные о состоянии здоровья и пищевые привычки 32 тысяч британок, сообщает MedicalXpress.

Ученые: отказ от красного мяса спасет от страшной болезни. Ученые: отказ от красного мяса спасет от страшной болезни

Пациентки наблюдались у врачей в среднем на протяжении 17 лет. У 335 из них был обнаружен рак толстой кишки, у 119 женщин диагностировали рак прямой кишки. Выяснилось, что риск возникновения рака дистального отдела прямой кишки примерно на 35% ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения.

Исследование дает новые данные о влиянии потребления мяса на определенные участки кишечника, а также показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей.

Ранее сообщалось, что о вегетарианстве ходят крайне противоречивые слухи. Связано это с извечным недостатком точных знаний об этой необычной диете. Впрочем, вегетарианство, это скорее уже не просто диета, а образ жизни и определенная философия. У ученых — свои резоны на это счет. Познакомимся с самыми последними научными доводами и мнениями европейских и американских диетологов о вегетарианстве.

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