Есть ли в мясе мясо? Сомневаются все

Недавно ВОЗ приравняло продукты, изготовленные из мяса, к таким канцерогенам, как сигареты и мышьяк. "Но уж натуральное-то мясо не вредно?" — подумали граждане, пекущиеся о собственном здоровье и дали себе зарок больше колбасы не покупать, а есть только натуральное мясо. Однако в современном мире даже с натуральным мясом существует немало проблем.

Александр Ежевский: Сельское хозяйство — голодный кормилец большой страны

Долгая дорога к нашему столу

Употребляя в пищу:

молочные продукты

мясные продукты

мы зачастую не задумываемся, какой путь они преодолели из естественной среды к нашему столу.

Многие, наливая себе кружку молока или жаря омлет, представляют себе идеальную картину — роскошные бескрайние луга, на которых пасутся коровы, зеленая трава, стога сена и прочие прелести деревенского, кристалльно чистого пейзажа.

Но не все так идеально, как кажется на первый взгляд. На сегодняшний день лишь очень незначительная часть мясных и молочных продуктов производится в таких условиях.

Количеством больше, ценой дешевле…

Чтобы обеспечить с каждым годом население Земли продуктами сельскохозяйственного производства, создаются так называемые фермы фабричного типа, которые оснащены по последнему слову техники.

Factory terming — это четко отлаженный механизм по содержанию животных, который работает лишь с одной целью — произвести как можно больше с наименьшими затратами.

Нетрудно догадаться, что подобный подход не обещает ничего хорошего беззащитным животным, которые в подобных условиях являются лишь средством, сырьем, забота о комфорте и благополучии которого стоит на последнем месте после получения:

прибыли

экономии сроков

меньшего капиталовложения.

Безусловно, в таком подходе есть множество преимуществ: страны, которые не имеют благоприятных условий и возможностей содержать скот, получили шанс самостоятельно обеспечивать своих граждан необходимыми продуктами, причем по относительно невысокой цене.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

Но что если мясо животных, выращенных в подобных условиях, небезопасно для здоровья людей? Действительно, помимо этического момента, здесь присутствует еще один, не менее важный аспект. Обратимся к примерам.

"Интенсивная жизнь животных"

В США, которые находятся на первом месте в мире по потреблению мяса, ситуация такова: если выпустить всех коров на поля, то люди там уже не поместятся.

Однако, коровы лишь небольшую часть своей жизни проводят на лугах — первые год или два своей жизни, а то и меньше. После того, как они вдоволь насытились жизнью в естественной среде, их помещают на откормочные базы, которые, судя по названию, далеко не райский луг.

Предназначение подобных баз:

подготовить сырье высокого качества для продажи

сделать мясо коров вкусными сочными

При этом условия содержания там оставляют желать лучшего:

скот содержится по колено в навозе и тесноте

кормят животных органическим высококонцентрированным кормом

Такая вот у них сегодня "интенсивная жизнь"…

Цель оправдывает средства

Никто не задумывался, почему мясо теленка такое вкусное и нежное?

Потому, что находясь в таких условиях, животные не могут свободно двигаться. Их мышцы не развиваются, и это делает мясо мягким. То есть скот в таких условиях не может нормально расти и развиваться, да и о здоровье там и речи не идет, лишь бы "сырье" было высокого качества.

Поэтому, чтобы сократить смертность животных, используется так называемая химия:

антибиотики

пестициды

и так далее, которые ускоряют процесс созревания мяса, и в то же время делают его сочным.

Производители добиваются максимальных надоев в первый год жизни коровы, а затем животное идет на убой

Но не менее хладнокровный подход у производителей сельскохозяйственной продукции к "молочным" коровам.

Дело в том, что и производители молочной продукции отдают предпочтение коровам первой лактации. Они добиваются максимальных надоев в первый год жизни коровы, а затем животное идет на убой. При этом о бережном содержании "сырья" также никто не заботится.

Когда химия — "спасательный круг"

Российские ветеринары, наблюдая коров, которые были завезены в Россию из европейских стран, пришли к выводу, что у таких животных множество дефектов:

плохой обмен веществ

повреждены копыта

нездоровое вымя

плохое заживление ран и т. д.

Поэтому чтобы увеличить надои, производители прибегают к той же химии. Причем в некоторых странах вообще не церемонятся, и используют бычий соматотропный гормон для получения наибольшего "урожая".

То же самое касается свиней, которых держат в тесных загонах, кур, которые находятся в многоярусных клетках и не имеют возможности свободно передвигаться по так необходимой им лужайке.

Таким образом, во всех описанных выше производствах на первое место выходит коммерческий интерес производителя. В итоге мы получаем дешевые продукты, но употреблять их в пищу становится небезопасным.

Гормоны, повсюду гормоны…

Гормоны применяются в животноводстве еще с середины XX века. Первым был диэтилстильбэстрол или ДЭС, который предназначался беременным женщинам для предотвращения выкидышей. Его применяли довольно долго, но позднее были раскрыты неприятные последствия его использования:

рак половых путей у девочек

различные опухоли

выкидыши

бесплодие

и это далеко не полный список.

Воздействие ДЭС на здоровье человека распространяется на три поколения. Страшно представить, сколько человек стали жертвами этого препарата. Разумеется, его применение запретили, но сразу же были найдены альтернативы и осуществлен переход на другие гормоны.

Но все же, так ли опасны гормоны и стоит ли их бояться? Ведь они подобны человеческим гормонам, имеют ту же структуру. Многие люди употребляют их с детства и… находятся на гормональной терапии. Россия не является исключением.

Несмотря на то, что использование подобных методов улучшения сельскохозяйственного сырья запрещено, проверить мясо на уровень гормонов довольно проблематично, поскольку натуральные гормоны трудно отличить от естественных гормонов организма, и к тому же проверки ввозимых из-за рубежа товаров проводятся выборочно.

И с мясом и с лекарствами…

Справедливости ради отметить, что человек с мясом получает не самую большую долю гормонов.

Гораздо больший объем мы получаем с терапевтическими препаратами. А так как у детей концентрация гормонов в организме низкая, то любое увеличение их количества особенно заметно и может привести к неприятным последствиям.

То же самое касается и еще не появившегося на свет плода. Однако и пища тоже вносит свой вклад в изменение нашего гормонального баланса.

Чем больше мяса и молока употребляется нами в раннем возрасте — тем больше риск развития рака

Исследования показали, что развитие опухолей у женщин напрямую связано с потреблением ими пищи животного происхождения в детском и подростковом возрасте. Чем больше мяса и молока употребляется нами в раннем возрасте — тем больше риск развития рака.

Даже если мы не едим пресловутых сосисок из соевой муки и копченой колбасы из свиной кожи, перьев и "жидкого дыма".

Антибиотики? Они есть и в мясе!

Еще одной проблемой в данной сфере является использование антибиотиков, которые используются повсеместно для борьбы с бактериями и не только. К примеру, известны случаи их применения для стимулирования роста животных, но постепенно данная практика уходит в прошлое.

Антибиотики применяются довольно в больших дозах, так как большое количество животных на фермах фабричного типа может способствовать довольно быстрому распространению и заражению различными вирусами.

Но в итоге антибиотики, попадающие с навозом в окружающую среду, способствуют появлению новых видов бактерий, которые очень устойчивы и могут вызвать тяжелые заболевания у человека.

А выхода просто нет!

Каков же выход?

А его просто нет, поскольку человечество на планете размножается неконтролируемым образом! Спрос на мясо с каждым годом все выше — и из этого следует, что производители, скорее всего, уже никогда не вернутся к старому доброму способу животноводства.

Правда, на Западе все активнее проявляют себя сторонники экологического вегетарианства, то есть отказа от употребления мяса в знак протеста против ферм фабричного типа. Но в России дела обстоят с точностью наоборот:

потребление мясной продукции возрастает

индустриализация животноводства поощряется государством

Так что в скором времени темпы производства и потребления мяса в России могут превысить западные. Но каковы будут последствия?

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