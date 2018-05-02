Ученые пришли к выводу, что на супружеский секс разрушительно влияют электронные гаджеты, а также домашние питомцы.
Именно эти факторы становятся причиной того, что супруги с каждым годом все меньше хотят секса друг с другом.
По данным портала МедикФорум, они мешают супругам заниматься сексом, отвлекают их друг от друга, занимая практически всё свободное время.
К деструктивным факторам также относятся необходимость домашней уборки, просмотр телевизора в спальне и эмоциональные обиды на мужчин, не желающих помогать своим спутницам.
Во время исследования ученых из Бэйлорского университета 70 процентов респондентов назвали смартфон проблемой, которая разрушает семью. О такой зависимости, как фаббинг, привычке отвлекаться на мобильный телефон в самые неподходящие моменты жизни, например, во время семейного обеда, "Правде.Ру"рассказали психоаналитики директор Центра психотерапии и психоанализа Алина Тимошкина и ее коллега Юлия Гордеева.
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