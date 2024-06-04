Секрет высокого урожая огурцов: молочная сыворотка

Как использовать сыворотку для богатого урожая

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый дачник мечтает вырастить на своём участке превосходный урожай огурцов. Для этого нужно правильно ухаживать за растениями, в том числе проводить подкормки. Одним из самых эффективных и доступных удобрений для огурцов является молочная сыворотка. Как её использовать для получения богатого урожая?

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Преимущества молочной сыворотки

Молочная сыворотка — ценный побочный продукт производства творога, сыра и других кисломолочных продуктов. Она содержит комплекс важных для растений питательных веществ:

белки и аминокислоты, необходимые для роста и развития;

витамины группы В, которые стимулируют обмен веществ;

молочную кислоту, регулирующую кислотность почвы;

минеральные соли (кальций, фосфор, калий).

Все эти компоненты оказывают благотворное влияние на развитие огурцов, повышают их устойчивость к болезням и вредителям, улучшают завязываемость плодов.

Как использовать молочную сыворотку

Молочную сыворотку можно применять для огурцов в нескольких вариантах:

1. Полив растений. Разбавьте 1 часть сыворотки 10 частями воды и поливайте этим раствором грядки с огурцами 1-2 раза в неделю. Особенно полезно такое подкармливание во время активного плодоношения.

2. Корневая подкормка. Вносите неразбавленную сыворотку в лунки под каждое растение — по 0,5-1 л раз в 2 недели. Это насытит почву питательными веществами.

3. Опрыскивание листьев. Для профилактики заболеваний можно обрабатывать кусты огурцов раствором сыворотки (1 часть на 5-10 частей воды) 1 раз в 1-2 недели.

Молочная сыворотка — уникальный природный стимулятор роста огурцов. Она не только повышает их урожайность, но и улучшает вкусовые качества плодов и их лежкость. Попробуйте использовать этот ценный продукт для своих огурцов!