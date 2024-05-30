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Как с газона аккуратно удалить нежелательный мох

Удалять мох лучше в несколько этапов: делимся

2:19
Садоводство » Советы

Появление мха на газоне - нежелательное и распространённое явление. Этот неприхотливый растительный ковер может быстро разрастись и вытеснить полезные травы, нарушая эстетичный вид и ухудшая состояние газона. Однако избавляться от мха нужно аккуратно, чтобы не навредить самому газону.

Удалять мох лучше в несколько этапов: делимся
Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему появляется мох на газоне

Основные причины возникновения мха на газоне:

  • кислая, плотная или переувлажненная почва;
  • недостаток солнечного света;
  • регулярное уплотнение газона, например, из-за частых прогулок;
  • слабый рост травы из-за неправильного ухода.

Мох предпочитает затененные, сырые участки с бедной, кислой почвой. Поэтому борьбу с ним следует начинать с устранения этих неблагоприятных факторов.

Как аккуратно удалить мох с газона

Существует несколько способов избавиться от мха на газоне, не повреждая само травяное покрытие:

1. Механическое удаление
- Прочесывание газона граблями или специальным мохоудалителем, чтобы поднять и собрать мох.
- Скарификация - тщательное прочёсывание газона острым инструментом для удаления мха и стимуляции роста травы.

2. Химическая обработка
- Использование селективных гербицидов, таких как железный сульфат или медный купорос, которые угнетают мох, не повреждая траву.
- Опрыскивание газона известковым молоком для повышения pH почвы, что делает условия неблагоприятными для мха.

3. Улучшение условий для газона
- Аэрация почвы, чтобы улучшить её состав и структуру.
- Подкормка удобрениями, богатыми азотом, калием и фосфором для укрепления травяного покрова.
- Регулярный полив и стрижка газона, чтобы создать оптимальные условия для роста травы.

Независимо от выбранного метода, важно действовать аккуратно и постепенно. Резкое удаление мха может повредить газон, поэтому лучше проводить обработку в несколько этапов. Регулярный уход, своевременная коррекция pH почвы и улучшение условий для роста травы - ключ к полному и долгосрочному избавлению от мха на газоне.

Как избавиться от мха на грядках и газоне? Самый эффективный способ
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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