Как с газона аккуратно удалить нежелательный мох

Удалять мох лучше в несколько этапов: делимся

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Появление мха на газоне - нежелательное и распространённое явление. Этот неприхотливый растительный ковер может быстро разрастись и вытеснить полезные травы, нарушая эстетичный вид и ухудшая состояние газона. Однако избавляться от мха нужно аккуратно, чтобы не навредить самому газону.

Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему появляется мох на газоне

Основные причины возникновения мха на газоне:

кислая, плотная или переувлажненная почва;

недостаток солнечного света;

регулярное уплотнение газона, например, из-за частых прогулок;

слабый рост травы из-за неправильного ухода.

Мох предпочитает затененные, сырые участки с бедной, кислой почвой. Поэтому борьбу с ним следует начинать с устранения этих неблагоприятных факторов.

Как аккуратно удалить мох с газона

Существует несколько способов избавиться от мха на газоне, не повреждая само травяное покрытие:

1. Механическое удаление

- Прочесывание газона граблями или специальным мохоудалителем, чтобы поднять и собрать мох.

- Скарификация - тщательное прочёсывание газона острым инструментом для удаления мха и стимуляции роста травы.

2. Химическая обработка

- Использование селективных гербицидов, таких как железный сульфат или медный купорос, которые угнетают мох, не повреждая траву.

- Опрыскивание газона известковым молоком для повышения pH почвы, что делает условия неблагоприятными для мха.

3. Улучшение условий для газона

- Аэрация почвы, чтобы улучшить её состав и структуру.

- Подкормка удобрениями, богатыми азотом, калием и фосфором для укрепления травяного покрова.

- Регулярный полив и стрижка газона, чтобы создать оптимальные условия для роста травы.

Независимо от выбранного метода, важно действовать аккуратно и постепенно. Резкое удаление мха может повредить газон, поэтому лучше проводить обработку в несколько этапов. Регулярный уход, своевременная коррекция pH почвы и улучшение условий для роста травы - ключ к полному и долгосрочному избавлению от мха на газоне.