Лучшие сорта гортензии, которые украсят тенистые уголки вашего сада

Гортензия - одно из самых эффектных и впечатляющих садовых растений. Её крупные, пышные соцветия, напоминающие шары, способны украсить любой сад. Особенно хороши сорта гортензии, предпочитающие тенистые места, где они раскрывают всю свою красоту.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International