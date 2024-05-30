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Лучшие сорта гортензии, которые украсят тенистые уголки вашего сада

Топ-7 гортензий, которые будут очень эффектны в вашем саду

Садоводство » Цветы

Гортензия - одно из самых эффектных и впечатляющих садовых растений. Её крупные, пышные соцветия, напоминающие шары, способны украсить любой сад. Особенно хороши сорта гортензии, предпочитающие тенистые места, где они раскрывают всю свою красоту.

Топ-7 гортензий, которые будут очень эффектны в вашем саду
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Преимущества тенелюбивых гортензий

Гортензии - теневыносливые растения, они комфортно себя чувствуют в полутени или даже в тени. Такие условия имеют ряд преимуществ:

  • соцветия дольше сохраняют свежесть и яркость окраски;
  • листва не выгорает на солнце, остается зеленой и здоровой;
  • растения меньше страдают от высоких температур и засухи;
  • гортензии лучше развиваются и обильнее цветут.

Поэтому тенистые участки сада - идеальное место для высадки различных сортов этих эффектных цветов.

Лучшие тенелюбивые сорта гортензии

Вот самые интересные и проверенные сорта гортензий для тенистых мест:

1. гортензия древовидная "Annabelle" - компактный куст с шарообразными соцветиями чисто белого цвета.

2. гортензия крупнолистная "Nikko Blue" - куст с насыщенно-голубыми соцветиями, любит легкую полутень.

3. гортензия метельчатая "Grandiflora" - эффектные пышные соцветия белого цвета, меняющие окраску со временем.

4. гортензия черешковая "Runaway Bride Snow White" - компактный сорт с большими белыми соцветиями.

5. гортензия крупнолистная "Mme Emile Mouillère" - куст с крупными округлыми белыми соцветиями.

6. гортензия крупнолистная "Генерал Виноградов" - сорт с розово-голубыми шапками цветков.

7. гортензия метельчатая "Pinky Winky" - цветки распускаются бело-розовыми, затем приобретают малиново-розовую окраску.

Выбирая растения для затененных участков, стоит также обратить внимание на такие сорта, как "Limelight", "Vanille Fraise", "Pistachio" и другие.

Все эти гортензии отлично впишутся в дизайн тенистого сада, добавив ему роскошную красоту и цветочное великолепие.

Самые красивые сорта гортензии
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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