Лучшие сорта гортензии, которые украсят тенистые уголки вашего сада

Гортензия - одно из самых эффектных и впечатляющих садовых растений. Её крупные, пышные соцветия, напоминающие шары, способны украсить любой сад. Особенно хороши сорта гортензии, предпочитающие тенистые места, где они раскрывают всю свою красоту.
Гортензии - теневыносливые растения, они комфортно себя чувствуют в полутени или даже в тени. Такие условия имеют ряд преимуществ:
Поэтому тенистые участки сада - идеальное место для высадки различных сортов этих эффектных цветов.
Вот самые интересные и проверенные сорта гортензий для тенистых мест:
1. гортензия древовидная "Annabelle" - компактный куст с шарообразными соцветиями чисто белого цвета.
2. гортензия крупнолистная "Nikko Blue" - куст с насыщенно-голубыми соцветиями, любит легкую полутень.
3. гортензия метельчатая "Grandiflora" - эффектные пышные соцветия белого цвета, меняющие окраску со временем.
4. гортензия черешковая "Runaway Bride Snow White" - компактный сорт с большими белыми соцветиями.
5. гортензия крупнолистная "Mme Emile Mouillère" - куст с крупными округлыми белыми соцветиями.
6. гортензия крупнолистная "Генерал Виноградов" - сорт с розово-голубыми шапками цветков.
7. гортензия метельчатая "Pinky Winky" - цветки распускаются бело-розовыми, затем приобретают малиново-розовую окраску.
Выбирая растения для затененных участков, стоит также обратить внимание на такие сорта, как "Limelight", "Vanille Fraise", "Pistachio" и другие.
Все эти гортензии отлично впишутся в дизайн тенистого сада, добавив ему роскошную красоту и цветочное великолепие.
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