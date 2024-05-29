Будут служить верой и правдой: на что обращать внимание при покупке вил

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Как выбрать вилы для работы в саду и на огороде

2:38
Садоводство » Советы

Вилы - один из самых незаменимых инструментов для любого садовода и огородника. С их помощью можно легко и эффективно выполнять множество различных работ - от перекопки почвы до сбора урожая. Однако, чтобы вилы действительно служили верой и правдой, необходимо правильно их подобрать.

Как выбрать вилы для работы в саду и на огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Виды вил для сада и огорода
Существует несколько основных разновидностей вил, различающихся назначением и конструкцией:

1. Садовые вилы
Предназначены для рыхления, перекопки и подготовки грунта. Имеют 4-5 широких, плоских зубьев длиной 20-30 см. Идеальны для работы на огороде, клумбах, в теплицах.

2. Навозные вилы
Используются для погрузки, транспортировки и разбрасывания навоза, компоста, опавшей листвы. Имеют 4-6 круглых, конусообразных зубьев длиной 30-35 см.

3. Картофельные вилы
Предназначены для сбора урожая картофеля, корнеплодов, луковичных культур. Зубья длинные (до 40 см), плоские и слегка загнутые.

4. Веерные вилы
Оснащены веерообразным расположением плоских, широких зубьев длиной 20-25 см. Удобны для сгребания сена, листьев, соломы.

Материал и конструкция
Наиболее прочными и долговечными считаются вилы с ручкой из ясеня или дуба и зубьями из высокоуглеродистой стали.

Ручка должна быть достаточно длинной (не менее 110 см) и удобной для хвата. Зубья должны быть прочными, с ровными, заточенными краями. Оптимальный угол наклона зубьев - 15-20 градусов.

Для большего комфорта и удобства использования некоторые современные модели вил оснащены овальными или Т-образными рукоятками с мягкими накладками.

Советы по выбору
При покупке вил обязательно обращайте внимание на следующие моменты:

- Вес инструмента - он должен быть достаточно легким, чтобы не утомлять при работе
- Длина ручки - она должна соответствовать вашему росту (по плечо или чуть выше)
- Угол наклона и форма зубьев - они должны подходить для ваших задач
- Качество изготовления - сталь должна быть прочной, а крепления надежными

Правильно подобранные вилы станут вашим незаменимым помощником в саду и на огороде, сделав все работы более быстрыми и эффективными.

Как выбрать садовый инструмент?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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