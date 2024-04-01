Только в эту пору года можно подкармливать пионы: рассказываем, чем

Говорим о подкормке удобрениями пионов весной

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает радовать нас своими красками и ароматами. Особенно в этот период мы ждём цветения пионов — одного из самых популярных и любимых цветов среди садоводов.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но чтобы наши пионы радовали нас своими яркими и обильными цветами, им необходимо обеспечить правильное питание. В этой статье мы расскажем о том, чем и как нужно подкармливать пионы весной.

Самое важное правило — не перекармливать растения. Пионы относятся к неприхотливым растениям и не нуждаются в частой и обильной подкормке. Лишнее удобрения может привести к избыточному росту листвы и ухудшить цветение.

Основным источником питания для пионов является органическое удобрение. Лучше всего подходит компост или перегной, который можно вносить в почву весной, перед появлением побегов. Органические удобрения не только обеспечат растения необходимыми питательными веществами, но и улучшат структуру почвы, что положительно скажется на развитии корневой системы.

Также можно использовать минеральные удобрения, но в меньших количествах. Лучше всего подходят удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, так как они способствуют образованию бутонов и укреплению стеблей. Но не забывайте, что переизбыток минеральных удобрений может негативно повлиять на растение.

Подкармливать пионы нужно в начале весны, когда почва уже прогрелась и растения начинают активно расти. При этом не стоит вносить удобрения слишком близко к стеблям, чтобы не повредить корни. Лучше всего распределить удобрения по всей площади вокруг растения и аккуратно внести в почву.

Если вы заметили, что у пионов не хватает питания, то можно провести повторную подкормку через 2-3 недели после первой. Но помните, что всё должно быть в меру.

Также стоит отметить, что подкармливать пионы нужно только весной. Летом и осенью растения уже перестают активно расти и готовятся к зимнему периоду. Подкормка в этот период может нарушить естественный ритм развития растений и негативно повлиять на их здоровье.