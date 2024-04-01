Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дарья Митина: "Недружелюбные выпады Франции в отношении России зашкаливают"
МИД Казахстана рекомендует согражданам находящимся в РФ иметь при себе документы
Певицу Манижу проверят по статье об оправдании терроризма после слов о теракте
ФСБ задержала диверсанта в Калужской области
Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь
Телеведущая Кудрявцева сравнила с адом процесс восстановления после перелома
Узнали, зачем добавлять клубнику в рацион, и нашли 5 необычных рецептов с ней
Администрация Челябинска отреагировала на претензии жителей к воде
Только в эту пору года можно подкармливать пионы: рассказываем, чем

Говорим о подкормке удобрениями пионов весной

2:11
Садоводство » Цветы

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает радовать нас своими красками и ароматами. Особенно в этот период мы ждём цветения пионов — одного из самых популярных и любимых цветов среди садоводов.

Говорим о подкормке удобрениями пионов весной
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но чтобы наши пионы радовали нас своими яркими и обильными цветами, им необходимо обеспечить правильное питание. В этой статье мы расскажем о том, чем и как нужно подкармливать пионы весной.

Самое важное правило — не перекармливать растения. Пионы относятся к неприхотливым растениям и не нуждаются в частой и обильной подкормке. Лишнее удобрения может привести к избыточному росту листвы и ухудшить цветение.

Основным источником питания для пионов является органическое удобрение. Лучше всего подходит компост или перегной, который можно вносить в почву весной, перед появлением побегов. Органические удобрения не только обеспечат растения необходимыми питательными веществами, но и улучшат структуру почвы, что положительно скажется на развитии корневой системы.

Также можно использовать минеральные удобрения, но в меньших количествах. Лучше всего подходят удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, так как они способствуют образованию бутонов и укреплению стеблей. Но не забывайте, что переизбыток минеральных удобрений может негативно повлиять на растение.

Подкармливать пионы нужно в начале весны, когда почва уже прогрелась и растения начинают активно расти. При этом не стоит вносить удобрения слишком близко к стеблям, чтобы не повредить корни. Лучше всего распределить удобрения по всей площади вокруг растения и аккуратно внести в почву.

Если вы заметили, что у пионов не хватает питания, то можно провести повторную подкормку через 2-3 недели после первой. Но помните, что всё должно быть в меру.

Также стоит отметить, что подкармливать пионы нужно только весной. Летом и осенью растения уже перестают активно расти и готовятся к зимнему периоду. Подкормка в этот период может нарушить естественный ритм развития растений и негативно повлиять на их здоровье.

Пионы будут яркие и крупные! Весенняя подкормка и уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часова Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Последние материалы
США намерены разработать детали версии о причастности ИГИЛ* к теракту 22 марта
Бывший муж скончавшейся Кпадону не общался с ней восемь лет
ФСБ: задержанные боевики в Дагестане снабжали деньгами террористов, которые атаковали "Крокус Сити Холл"
Ольга Бузова сообщила о возвращении в Москву
В Минобороны Армении заявили о прибытии в страну американских инструкторов
Самую дорогую новую однокомнатную квартиру в Москве продают за ₽275 млн
Курица с грибами на сковороде: пошаговый рецепт
МВД: срок временного пребывания в России иностранных граждан сократится до 90 дней за год
Актриса Илана Юрьева сообщила в День смеха о смене религии
Египет планирует принимать более 2,5 млн туристов из России ежегодно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников