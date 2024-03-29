Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На сайте HeadHunter опубликовано более 6 000 вакансий в сфере страхования
Как после развода с Петросяном Елена Степаненко обогатилась недвижимостью в Сочи
Новая теория может объяснить странное вращение нашего Солнца
Как питается Анджелина Джоли, чтобы сохранять фигуру
Врач Павлова: употребление супов и воды среди считается «ленивым» похудением
ASBMB: неправильное питание может вызывать накопление токсичных белков в мозге
Китайские электромобили под угрозой: Европейская Комиссия рассматривает вопрос о тарифах и субсидиях
Инфекционист Русанова: для защиты от клещей нужно использовать репелленты
Король маори потребовал признать китов личностями
Делимся сортами моркови, которые обладают уникальными характеристиками

Самые популярные сорта и гибриды моркови

2:21
Садоводство » Овощи

Морковь — это одна из самых полезных овощей, которая широко используется в кулинарии и является неотъемлемой частью здорового питания. Существует множество сортов и гибридов моркови, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и применением. Мы рассмотрим топ-5 самых популярных и востребованных сортов и гибридов моркови.

Самые популярные сорта и гибриды моркови
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. "Нантская морковь"

Этот сорт моркови является одним из самых распространенных и популярных в мире. Он был выведен во Франции в конце XIX века и до сих пор остается одним из лучших сортов для выращивания. Нантская морковь имеет короткий и толстый корнеплод, который отлично подходит для приготовления салатов и супов. Она также обладает высоким содержанием бета-каротина, который является важным антиоксидантом для нашего организма.

2. "Чантерей"

Этот сорт моркови получил свое название в честь города Чантерей во Франции, где он был выведен. Он имеет длинный и тонкий корнеплод, который отлично подходит для приготовления соков и пюре. Чантерей обладает сладким вкусом и высоким содержанием каротина, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

3. "Королевская морковь"

Этот сорт моркови получил свое название благодаря своему величественному и красивому внешнему виду. Он имеет большой и плотный корнеплод, который отлично подходит для приготовления запеканок и гарниров. Королевская морковь обладает высоким содержанием витамина А, который необходим для здоровья кожи, зрения и иммунной системы.

4. "Краснокорневая морковь"

Этот гибрид моркови получил своё название благодаря своему необычному красному цвету корнеплода. Он содержит высокое количество антиоксидантов и фитонутриентов, которые помогают бороться с воспалениями и укрепляют иммунную систему. Краснокорневая морковь отлично подходит для приготовления салатов и закусок.

5. "Морковь-пурпурная"

Этот гибрид моркови имеет необычный фиолетовый цвет корнеплода и является одним из самых питательных сортов поздних сроков созревания. Плоды имеют удлинённо-коническую форму. Сорт этот моркови богат витаминами и антиоксидантами, ценят за урожайность и необычный цвет.

Сорта моркови, которые не подведут!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
Последние материалы
Как после развода с Петросяном Елена Степаненко обогатилась недвижимостью в Сочи
Новая теория может объяснить странное вращение нашего Солнца
Как питается Анджелина Джоли, чтобы сохранять фигуру
Врач Павлова: употребление супов и воды среди считается «ленивым» похудением
ASBMB: неправильное питание может вызывать накопление токсичных белков в мозге
Самые популярные сорта и гибриды моркови
Китайские электромобили под угрозой: Европейская Комиссия рассматривает вопрос о тарифах и субсидиях
Инфекционист Русанова: для защиты от клещей нужно использовать репелленты
Король маори потребовал признать китов личностями
Азу с картошкой в мультиварке: удачное сочетание мяса и гарнира в одном сытном блюде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников