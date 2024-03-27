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Почему помидоры несладкие: всему виной несколько причин, в том числе транспортировка

Садоводы назвали причины того, почему помидоры стали несладкими

2:47
Садоводство » Овощи

Помидоры являются не только незаменимым ингредиентом во многих блюдах, но и источником витаминов и антиоксидантов. Однако многие люди отмечают, что современные помидоры стали менее сладкими по сравнению с теми, которые выращивались ранее. Что же является причиной такого изменения во вкусе помидоров?

Садоводы назвали причины того, почему помидоры стали несладкими
Фото: This is of my own making by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, для понимания этого явления важно отметить, что большинство сортов помидоров, используемых в современном земледелии, выращиваются с учётом условий транспортировки и длительного хранения. Это означает, что помидоры селекционируются с учетом их способности выдержать долгий путь от поля до прилавка магазина без значительной потери качества. К сожалению, в этом процессе сладость страдает, так как более сладкие сорта имеют более тонкую кожицу, подверженную повреждениям при транспортировке.

Во-вторых, коммерческие помидоры часто выращиваются с использованием удобрений и пестицидов для увеличения урожайности и защиты от вредителей. Хотя эти методы обеспечивают рост растений, они также могут негативно сказываться на вкусе помидоров. Некоторые исследования показывают, что применение больших количеств химических веществ воздействует на процессы образования сахара в плодах, что может привести к уменьшению их сладости.

Кроме того, селекция и гибридизация также могут оказывать влияние на сладость помидоров. В своей погоне за сохранением урожайности и внешнего вида, порой забывают о вкусовых качествах. Многие сорта помидоров, выращиваемых сегодня, отличаются высокой продуктивностью и стабильным внешним видом, однако они не всегда обладают выраженным сладким вкусом.

Наконец, окружающая среда, включая климатические условия, также может влиять на вкус помидоров. Количество солнечного света, тепло и влага, получаемые растениями, играют решающую роль в процессе фотосинтеза, который отвечает за образование сахаров. Если воздушная температура во время созревания помидоров ниже нормы или имеются перепады температур, это может повлиять на содержание сахаров и, как следствие, на сладость помидоров.

Несмотря на популярность помидоров и их ценность для организма, многие помидоры современных сортов не такие сладкие, как их предшественники. Это обусловлено различными факторами, такими как условия транспортировки и хранения, использование химических веществ в земледелии, изменения в селекции и гибридизации, а также воздействие климатических условий. Если вы стремитесь к более сладким помидорам, возможно, стоит обратить внимание на сорта, выращиваемые в экологически чистых условиях или на даче, где можно контролировать процесс выращивания.

Чтобы помидоры были сладкими
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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