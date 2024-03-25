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Выращиваем раннюю капусту: вот что важно учесть для богатого урожая — садовод с 27-летним стажем поделился опытом

Важные нюансы выращивания рассады ранней капусты

2:32
Садоводство » Овощи

Выращивание рассады ранней капусты требует внимательности и понимания ключевых моментов. Автор Дзен-канала "На даче у дяди Егора", садовод с 27-летним стажем поделился, что пропуск даже малейших деталей может привести к неудаче. Успех зависит от множества факторов, начиная от правильного выбора сроков посева семян.

Важные нюансы выращивания рассады ранней капусты
Фото: Own work by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оптимальная температура для прорастания семян и дальнейшего роста рассады капусты составляет 18-20°С днем и 12-14°С ночью. Высокие температуры могут привести к вытянутым и хилым росткам, в то время как низкие замедляют развитие капусты. Это растение довольно устойчиво к холоду. В жарких регионах лучше начинать посев немного позже, а в холодных — немного раньше, чтобы сорвать удачное окно для высадки в грунт.

Также необходимо обеспечить рассаде достаточное освещение, так как его недостаток может привести к вытянутым и хрупким растениям, которые слабо приживаются в открытом грунте.

Существует два основных метода выращивания рассады капусты: в отдельных стаканчиках или кассетах без пикировки, с посевом семян в общий контейнер и последующей пикировкой рассады. При выращивании без пикировки семена сеются в стаканчики без необходимости пересадки. Этот метод позволяет начать посев на более ранних сроках, примерно за 45-55 дней до высадки в грунт, что способствует получению здоровой рассады.

Если планируется пикировка, следует начать посев чуть позже, примерно за 35-45 дней до высадки, чтобы избежать излишне вытянутых растений.

Для средней полосы России оптимальные сроки следующие: в отдельных стаканчиках — с 20 марта по 5 апреля. С пикировкой — с 1 по 15 апреля. В более холодных регионах эти сроки смещаются на 5-7 дней позже, а в южных — наоборот, на неделю раньше.

Анализируя свой опыт, садовод пришёл к выводу, что наилучшие результаты посева рассады капусты достигаются с 3-го по 8-й день после новолуния. В этот период растущая луна способствует активному росту как надземной, так и корневой частей растений. Поэтому огородник всегда планирует посев рассады капусты на фазу растущей луны, даже если приходится немного изменить обычные сроки посева. Это стратегия, оправдывающая себя полностью.

Ранее мы рассказали о сорте огурца, который плодоносит до поздней осени.

КОВАРНАЯ ОШИБКА ПРИ ПОСЕВЕ КАПУСТЫ! Важные нюансы при выращивании рассады капусты в апреле
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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