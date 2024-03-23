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Этот сорт огурцов плодоносит до поздней осени: идеален для засолки — плоды хрустящие и небольшие

Сорт огурцов "Феникс 640" подходит для засолки

1:43
Садоводство » Овощи

Этот сорт огурцов предназначен для любителей позднего срока созревания (55-65 дней) и продолжает плодоносить до поздней осени, почти до заморозков. Он был выведен в 80-х годах прошлого века в городе Крымске селекционером В. В. Медведевым и известен также как "Феникс 640".

Сорт огурцов "Феникс 640" подходит для засолки
Фото: Own work by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Название получил за свою способность выжить после вспышки мучнистой росы, которая уничтожила множество посадок на товарных и частных участках. И он действительно оказался устойчивым к мучнистой росе — настоящий феникс среди огурцов.

Этот сорт зарегистрирован в Госреестре с 1993 года и рекомендован для Нижневолжского региона, Северо-Кавказского региона и Центрально-Черноземного региона. Он обладает устойчивостью к мучнистой росе (ложной и настоящей) и вирусу огуречной мозаике.

Предназначен для выращивания на открытом грунте, хотя позиционируется как салатный, на практике его характеризуют как хороший для засолки.

Урожайность этого сорта достигает до 5 кг/м2. Куст имеет преимущественно женские цветки и образует пучкообразную завязь. Плети достигают длины до 3 метров, они ветвистые. Плоды имеют размеры от 10 до 16 см в длину, среднюю массу от 100 до 150-190 грамм и не слишком частые бугорки. Они белошипые, вкусные, плотные и хрустящие при засолке, пишет Дзен-канал "В саду у Валентинки".

Мякоть остаётся хрустящей и плотной, а кожица крепкой, чуть грубоватой. При недостаточном поливе (особенно при скудном) возможно появление горечи.

Семена огурцов Феникс 640. От семян до урожая.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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